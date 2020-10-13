МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снижается во вторник по основным индексам, не находя сильных драйверов для роста, следует из данных торгов Московской биржи.

Днем индекс Мосбиржи пытался подрасти вслед за нефтью марки Brent, подскакивавшей на 2,4%, до 42,69 доллара за баррель. Однако, как только стоимость нефти стала замедляться в росте, рублевый индекс вернулся в "красную зону".

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 0,13%, до 2842,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1160,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 6 копеек — до 77,16 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 90,94 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,22% — до 42,23 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста бумаги "Квадры", которые растут без новостей: префы – на 10,61%, обыкновенные акции – на 4,44%.

Акции "М.Видео" (+5,23%) росли без очевидных фундаментальных причин, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Бумаги сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии, указывает она.

С технической точки зрения по акциям "М.Видео" сформировался неплохой краткосрочный сигнал на открытие "длинных" позиций, считает аналитик. Котировки отступили от уровня 645 рублей на неплохих объемах, что вполне может предвещать обновление исторического максимума – на уровне 720 рублей и движение к 725 рублям полагает эксперт.

"Сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления в 685 рублей. Завершение дня ниже 645 рублей, напротив, указало бы на риски развития нисходящей коррекции, вплоть до падения в район 565 рублей", — добавляет Кожухова.

Также в лидерах роста привилегированные акции "Лензолота" (2,66%), акции "Института стволовых клеток человека" (4,77%), "Русала" (2,81%), АФК "Система" (1,74%), "Инграда" (1,68%), а также акции "Акрона" (1,61%), банка "Санкт-Петербург" (1,58%), "Норникеля" (1,3%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,16%).

Акции ММК снижаются на 0,94% на фоне публикации производственных данных за первые девять месяцев текущего года.

Среди аутсайдеров – акции Petropavlovsk (-3,05%), "Алросы" (-2,22%), "Иркутскэнерго" (-2,09%), "Аэрофлота" (-2,01%), НЛМК (-1,63%), "Обуви России" (-1,245), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

"Позитивные внешние сигналы для российского рынка в краткосрочной перспективе, вероятно, если и поступят, то с нефтяных площадок. В остальном отечественные активы мало реагируют на предвыборное ралли в США", — считает Кожухова из "Велес Капитала".

"Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней "рыночные качели" сильно качнутся в сторону "быков". На дневном графике фьючерса на индекс РТС мы видим попытку "быков" пробить понижательный канал", — считает Андрей Верников из "Универ Капитала".