МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем стабилен против доллара и растет к евро, отыгрывая его ослабление на форексе ниже 1,18 доллара.

Усиление позитивной динамики рынка нефти поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 1 копейку, до 77,12 рубля, курс евро падал на 23 копейки, до 90,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта во вторник стабильна к доллару и растет к евро на фоне его ослабления на форексе ниже круглой отметки 1,18 доллара. Инвесторы отыгрывают неожиданные данные о падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии в октябре до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожиданиях снижения только до 73 пунктов.

Усилившееся днем повышение рынка нефти также добавляет поддержки рублю. Так, фьючерсы на нефтяной сорт Brent подскакивали уже на 2,3%, до 42,69 доллара за баррель.

Такую динамику поддержали данные, свидетельствующие о значительном росте импорта в Китай. Согласно оценкам Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5%, а в годовом — 17,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля и выпустил во вторник доклад для общественных консультаций.

Активное обсуждение темы цифрового рубля оказало косвенную поддержку курсу российской валюты, так как, по оценкам ЦБ РФ, цифровой рубль может способствовать финансовой стабильности РФ, ограничивая риски из-за разработки цифровых валют другими странами.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю вечером на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти сползла к уровню 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ капитал" Андрей Верников отмечает благополучную ситуацию на рынке ОФЗ и благополучную ситуацию с рублем.

"Внешнеполитические риски заметно снизились, за счет большого объема размещаемых ОФЗ денежные власти "поджали" ликвидность, и у валютных спекулянтов нет огромных ресурсов на то, чтобы играть против рубля. Если выключить "фактор Карабаха" и "фактор Белоруссии", то доллар будет стоить не 77 рублей, а 72 рубля. Фактор повторного торможения экономики из-за коронавируса также играет в пользу рубля, так как уменьшает импорт и поездки за границу", — оценил он.

Впрочем, аналитики Райффайзенбанка дают пессимистические прогнозы по рублю. При сохранении сложившихся цен (42 доллара за баррель Brent) и физических объемов нефтегазового экспорта, а также при курсе (77,2 рубля за доллар) сальдо счета текущих операций в четвертом квартале, скорее всего, останется вблизи текущего уровня (2,5 миллиарда долларов) или даже станет отрицательным, полагают они.

"При таком состоянии счета текущих операций остается потенциал для роста курса в район 80 рублей за доллар — из-за большого вывоза капитала частным сектором. В третьем квартале он составил 7,9 миллиарда долларов и привел к падению запаса валютной ликвидности у локальных банков. В условиях ослабления рубля это стало причиной ограничения размера чистых валютных активов для крупнейших госэкспортеров. Однако эта мера будет не такой эффективной, как в 2014-2015 годах. Сейчас такого избытка валюты и такого большого операционного потока у них нет", — полагают в Райффайзенбанке.