МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь) 18%  
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -14,4%  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) 1,7%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,4% -0,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) -0,6% -0,6%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август) 4,1% 0,8%
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда (2кв2020) -0,6%  
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,2%
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,882 млн барр  
17:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
17:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,951 млн барр  

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — операционные результаты за 3кв2020    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2020 и телеконференция менеджмента    

 

 