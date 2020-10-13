События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 октября
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь)
|18%
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-14,4%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|1,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,4%
|-0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|-0,6%
|-0,6%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|4,1%
|0,8%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (2кв2020)
|-0,6%
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,2%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,882 млн барр
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|17:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,951 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 3кв2020
|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20201013/832156894.html