МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения бессрочных еврооблигаций, номинированных в евро, в объеме 1 миллиард евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, доходность по выпуску составит 3,9% годовых. Спрос на бумаги превысил 2,3 миллиарда евро.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность по бумагам в диапазоне 4,375-4,5% годовых, но снизил ориентир в ходе сбора заявок до 4-4,125% годовых.

Одновременно компания собирает заявки на вечные евробонды в долларах. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".