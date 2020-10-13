МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота падает во вторник вечером почти на 2% на фоне роста рисковых настроений на мировых рынках в свете сохранения надежд на принятие пакета мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,95%, или на 73,9 доллара, до 1891,15 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 4,32%, до 24,18 доллара за унцию.

Трейдеры склонны к приобретению рисковых активов на сохранении оптимизма относительно восстановления и дальнейшего развития одной из крупнейших экономик мира — США. Ранее президент страны Дональд Трамп одобрил скорректированный пакет поддержки экономики. По сообщениям СМИ, его размер вырос до 1,8 триллиона долларов.

Позитивные новости из Штатов оказали поддержку американской валюте, которая дорожает во вторник вечером, оказывая давление на стоимость золота. В случае роста курса доллара золото становится дороже для держателей иностранной валюты, что вынуждает инвесторов воздерживаться от приобретения драгметалла.