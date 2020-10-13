МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам на фоне падения мировых фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,59%, до 2829,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1156,11 пункта.

Фондовые индексы Западной Европы упали во вторник на 0,5-1%. Американские индексы вечером в основном снижаются — примерно на 0,3%.