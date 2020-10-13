МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением примерно на 0,5-1% после выхода негативной региональной статистики, а также на опасениях по коронавирусу после новостей от J&J, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,53%, до 5969,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 4947,61 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,91%, до 13018,99 пункта.

Опубликованная ранее статистика по Европе сдержала настроения инвесторов. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал сразу до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожидаемом снижении только до 73 пунктов. Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,5% с 4,1% в мае-июле, хотя эксперты ожидали рост индикатора до 4,3%.

Трейдеры обращают внимание и на новости из США. Ранее Johnson&Johnson сообщила, что приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.

Опасения вокруг разработки вакцины сдержали склонность инвесторов к риску, что привело к снижению фондовых рынков. Однако аналитики отметили, что такой фактор вряд ли будет оказывать заметное влияние на торги. "При том, что в разработке находится множество вакцин, такое препятствие может и не рассматриваться слишком негативно", — цитирует агентство Рейтер мнение рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Участники торгов также продолжали оценивать новости из Великобритании. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.