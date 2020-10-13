МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в РФ цифровые финансовые активы на общую сумму 600 тысяч рублей в течение одного года, говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном на его сайте.

"Устанавливается лимит на приобретение физическим лицом, являющимся неквалифицированным инвестором, цифровых финансовых активов на общую сумму 600 тысяч рублей в течение одного года. Лимит для приобретения физическими лицами, являющимися неквалифицированными инвесторами, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, устанавливается в пределах 600 тысяч рублей для цифровых финансовых активов и 600 тысяч рублей для иных цифровых прав", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Планируется, что данное указание вступит в силу с 1 января 2021 года.

Регулятор опубликовал проект указания для общественного обсуждения, замечания и предложения по нему принимаются до 27 октября включительно.