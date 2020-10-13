МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 14 октября возобновляет торги акциями "Мостотреста", которые ранее были приостановлены в связи с реорганизацией компании, сообщила торговая площадка.

"Принято следующее решение: возобновить с 14 октября 2020 года торги в ПАО "Московская биржа" следующими ценными бумагами, включенными в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с полученной информацией… о возобновлении с 14.10.2020 операций с эмиссионными ценными бумагами ПАО "Мостотрест" после окончания процедуры реорганизации", — говорится в сообщении.

Так, возобновляются торги обыкновенными акциями ПАО "Мостотрест" со следующими параметрами выпуска: регистрационный номер выпуска — 1-03-02472-A от 10 августа 2010 года; торговый код — MSTT; ISIN код — RU0009177331.

Акционеры "Мостотреста" на внеочередном собрании 18 мая решили реорганизовать строительную компанию в формате выделения из нее нового акционерного общества "Дороги и мосты".

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив.