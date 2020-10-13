МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник опустился по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Снижение западных фондовых рынков поддержало давление на стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,59%, до 2829,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1156,11 пункта.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский рынок во вторник попал под давление ухудшившейся фондовой конъюнктуры.

Так, западноевропейские индексы упали на 0,5-0,9%, американские в основном теряли вечером — 0,3-0,4%. Инвесторы отреагировали на новости о том, что компания Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Такие новости усилили опасения рынков относительно ситуации с коронавирусом.

Фьючерсы на нефть сорта Brent вечером прибавляли 1,8%, до 42,46 доллара за баррель, что несколько поправило внешний фон для российского рынка.

Поддержку нефтяным котировкам оказали новости из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

В лидерах снижения на российской площадке оказались акции Petropavlovsk (-3,4%), НЛМК (-2,9%). "Аэрофлота" (-2,6%), "Алросы" (-2,5%). Выросли бумаги "М.Видео" (+6,7%), АФК "Система" (+2,3%), "Русала" (+1,6%), "Яндекса" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ

В ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи вновь предпринял попытку пробоя сопротивления на уровне 2850 пунктов, и вновь у рынка не хватило сил для закрепления над этой отметкой, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Более того, к концу сессии рынок ушел на отрицательную территорию, сделав шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов. Обновление минимумов понедельника, которое может случиться уже завтра в случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры, будет еще одним сигналом, говорящим о развитии сценария снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не смогли удержаться в плюсе, еще раз подтверждая преобладание "медведей" на рынке, отмечает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

"Рублевый индикатор при этом в очередной раз отступил вниз от сопротивления 2860 пунктов. На данный момент покупателям не стоит рассчитывать на коррекционный отскок выше 2890 и 1180 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2780-2870 пунктов", — оценила она.