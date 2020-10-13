МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Функционал новой "умной" колонки компании Apple пока ограничен, однако в будущем компания может представить более развитые версии устройств, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее во вторник Apple представила "умную" колонку HomePod mini. Она способна воспроизводить музыку, общаться с помощью голосового помощника Siri, отвечать на простые вопросы, а также контролировать системы "умного дома". Стоимость устройства в США — составит 99 долларов.

"Умные колонки" — это очень важный тренд развития современной техники и Apple обязаны присутствовать на этом рынке для обеспечения безопасного контура. Колонка является частью Apple HomeKit", — отметил Поярков.

"Пока функционал невелик и больше находится в области поиска и работы с видео и музыкальным контентом, но со временем возможности будут расти, и уже через несколько лет колонка сможет хорошо имитировать взаимодействие с человеком", — ожидает эксперт.