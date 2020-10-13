МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Главные преимущества нового iPhone 12 заключаются в новых цветах и улучшенной камере, функциональность технологии 5G россияне оценить не смогут, поскольку эти сети связи все еще не работают в РФ, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее во вторник компания Apple в рамках онлайн-презентации представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой мобильной сети 5G. Смартфон будет доступен в 5 цветах, он, по заверениям компании, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче предыдущей версии. У iPhone 12 также будет двойная камера и улучшенный ночной режим. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России стартуют 23 октября, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.

"iPhone 12 представлен в смелых для Apple цветах, на этом прорывные преимущества, пожалуй, заканчиваются. Технология 5G для обывателя недоступна, увеличение скорости работы аппарата никак не скажется на пользовательском опыте. Конечно, камера стала еще лучше, но в рамках обмена фото в соцсетях это уже не принципиально", — считает Поярков.

"Не все потребители видят смысл менять старый Pro на новый. Стоимость флагмана осталась на уровне прошлой модели, но появились более бюджетные версии — компании необходимо продолжать расширять количество пользователей. То есть, мы пока имеем дело с количественными улучшениями, а очень ждем качественные", — добавил он.