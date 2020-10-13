МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Продажи новых смартфонов от Apple, презентованных во вторник, начнутся в России с 23 октября, самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей, говорится в сообщении Apple.

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.

"iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зелёном, чёрном, белом и Product (red) — с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79990 рублей и 69990 рублей соответственно…. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете "тихоокеанский синий" по цене от 99990 рублей и 109990 рублей соответственно на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.