МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль стабилен во вторник вечером против доллара и усилил рост к евро, отыгрывая его ослабление на форексе ниже 1,175 доллара.

Усиление позитивной динамики рынка нефти поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.42 мск снижался на 2 копейки — до 77,08 рубля, курс евро падал на 62 копейки — до 90,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта остается стабильной к доллару и растет к евро на фоне его ослабления на форексе уже ниже отметки 1,175 доллара. Игроки форекса отыгрывают неожиданные данные о падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии в октябре до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожиданиях снижения только до 73 пунктов.

Усилившееся вечером повышение рынка нефти также добавляет поддержки рублю. Так, фьючерс на нефтяной сорт Brent вечером растет на 1,8% до 42,45 доллара за баррель.

Такую динамику поддержали данные, свидетельствующие о значительном росте импорта в Китай. Согласно оценкам Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5%, а годовом — 17,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

Снижение западных фондовых индексов отчасти компенсировало позитив от роста нефти, однако это не помешало рублю укрепляться.

В итоге доллар мало меняется, а евро падает к рублю на 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Стабильный спрос на ОФЗ и увеличенные продажи валюты со стороны регулятора удерживают рубль от движения к локальным минимумам, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду курс доллара сформируется в пределах 76,5-77,6 рубля", — добавил он.

Доллар в рамках сегодняшней сессии протестировал отметку 77,5 рубля, однако не смог закрепиться над ней, откатившись к уровням закрытия понедельника, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Учитывая риски возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 38-40 долларов за баррель, ожидаем дальнейших попыток американской валюты вернуться в диапазон 77,5-80 рублей", — добавил он.

Сейчас наблюдается сокращение геополитической премии в рубле, которая заставила его сильно отойти в сентябре от своего справедливого фундаментального значения, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Все санкции, которые могут быть приняты в отношении РФ в ближайшее время, не являются общеэкономическими и направлены на конкретных лиц, добавил он.

"При этом соцопросы в США сокращают неопределенность относительно результатов выборов в США, а победа демократов вовсе не означает немедленных рестрикций в отношении России. У Джо Байдена будет много задач в случае выигрыша президентского кресла, начиная с замедляющейся экономики и заканчивая восстановлением отношений с Китаем. Без геополитической премии при котировках Brent в диапазоне 40-45 долларов за баррель доллар должен торговаться в диапазоне 70-75 рублей", — оценил Шульгин.