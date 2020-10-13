МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 6 ноября, сообщили РИА Новости представители крупнейших сотовых операторов, обладающих собственными розничными сетями.

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.

"Предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся с 21 октября, а оставить заявку на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября", — сказали в МТС, обладающей крупнейшей операторской розницей.

"Предзаказ на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется в интернет-магазине "Билайн" 21 октября, в продажу новинки поступят 23 октября. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max откроется 6 ноября, в продаже смартфоны появятся 13 ноября", — рассказали в "Билайне". В "Билайне" уточнили, что для заказа будут доступны модели всех цветов.

Генеральный директор "Мегафон Ритейл" сообщил, что компания также откроет 21 октября предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 6 ноября.

В эти же даты откроют предзаказы на новинки "М.Видео-Эльдорадо" и Ozon, рассказали в компаниях.