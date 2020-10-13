МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Россияне в преддверии и после презентации Apple новой версии iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито", стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Встану и отстою очередь за новым IPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)", — говорится в одном из объявлений на сервисе объявлений "Авито". При этом некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.

Комментарием сервиса бесплатных объявлений "Авито" РИА Новости пока не располагает.

Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.

Стоимость iPhone 12 mini в России составит от 69 990 рублей, iPhone 12 — от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.