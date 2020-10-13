ВАШИНГТОН, 13 окт /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США снизились по итогам вторника на 0,1-0,6% после существенного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,63% до 3511,93 пункта, промышленный DJIA упал на 0,54% до 28679,81 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ незначительно снизился на 0,1% до 11863,90 пункта после роста более чем на 2,6% накануне.

На биржи оказали влияние негативные новости с фронта борьбы с пандемией коронавируса.

Акции Johnson & Johnson предсказуемо упали на 2,29% после того, как компания приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Аналогичным образом снизились на 2,85% акции компании Eli Lilly, приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".