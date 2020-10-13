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МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Продажи новых смартфонов от Apple, презентованных во вторник, начнутся в России с 23 октября, самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей, говорится в сообщении Apple.

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.

"iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зелёном, чёрном, белом и Product (red) — с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79990 рублей и 69990 рублей соответственно…. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете "тихоокеанский синий" по цене от 99990 рублей и 109990 рублей соответственно на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.

Все четыре новые модели iPhone 12 поддерживают большинство диапазонов 5G, что дает возможность подключения к 5G во множестве стран и городов. России пока это не коснется — сети 5G в нашей стране пока не запущены.

В новых моделях iPhone используется режим Smart Data, благодаря которому срок работы без подзарядки увеличивается — интеллектуальная технология в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.

Новые модели iPhone 12 оснащены дисплеем Super Retina XDR от края до края, а также передней панелью Ceramic Shield, которая лучше защищает устройство при падении.

Кроме того, в iPhone 12 применяется новая технология MagSafe, которая обеспечивает быструю беспроводную зарядку и позволяет "примагничивать" аксессуары к iPhone. Кроме того, новинки оснащены более производительным процессором A14 Bionic.

Модель iPhone 12 имеет дисплей с диагональю 6,1 дюйма, iPhone 12 mini — 5,4 дюйма. Apple отмечает, что iPhone 12 mini — это самый компактный, легкий и тонкий смартфон с поддержкой 5G, в котором есть все технические возможности iPhone 12. Эти две модели оснащены системой двух камер, с помощью которых можно снимать HDR‑видео в стандарте Dolby Vision.

Размеры корпуса у iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма и iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма не изменились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, однако у каждого из них увеличилась площадь дисплея за счёт более тонкой рамки вокруг него. Дисплей iPhone 12 Pro Max — самый большой среди дисплеев iPhone — обладает более высоким разрешением и отображает почти 3,5 миллиона пикселей.

Система камер iPhone 12 Pro включает в себя три камеры: широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера с четырехкратным оптическим зумом. Отмечается, что iPhone 12 Pro Max "еще лучше раскрывает возможности системы камер Pro". Модели iPhone 12 Pro — это первые устройства, способные записывать HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.