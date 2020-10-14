13 октября — Dow Jones. Фондовые индексы США во вторник снизились под давлением неоднозначных корпоративных результатов ведущих компаний.

С началом сезона отчетности за 3-й квартал инвесторы обеспокоены неопределенностью, связанной со второй волной пандемии и масштабами новых ограничений, которые власти могут ввести для ограничения распространения вируса.

Хотя меры Федеральной резервной системы и помогли рынку подняться от минимумов, восстановление экономики, вероятно, будет неровным и длительным, говорят инвесторы.

Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 157,71 пункта (0,5%), до 28679,81, прервав цикл роста, продолжавшийся четыре сессии подряд.

S&P 500 потерял 22,29 пункта (0,6%), опустившись до 3511,93, а Nasdaq Composite снизился на 12,36 пункта (0,1%), до 11863,90.

Акции Delta Air Lines упали на 0,87 доллара (2,7%), до 31,77 доллара. Авиакомпания отчиталась о существенном спаде продаж за 3-й квартал и предупредила, что пандемия коронавируса, вероятно, будет влиять на спрос в течение нескольких лет.

Бумаги других авиаперевозчиков также снижаются: акции American Airlines подешевели на 0,70 доллара (5,4%), до 12,22 доллара, а акции United Airlines Holdings – на 1,12 доллара (3,1%), до 35,26 доллара.

Финансовый сектор также попал под давление после ряда корпоративных отчетов. Бумаги JPMorgan Chase подешевели на 1,66 доллара (1,7%), до 100,78 доллара. Прибыль на акцию банка оказалась выше прогнозов, но кредитор объявил, что откажется от выкупа акций как минимум еще до конца 4-го квартала.

Акции Citigroup упали на 2,20 доллара (4,8%), до 43,68 доллара. Прибыль группы за 3-й квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 34%.

Акции BlackRock противятся общего тренду и выросли на 24,07 доллара (3,9%), до 638,96 доллара. Прибыль и выручка компании за 3-й квартал превзошли ожидания.

Новости о тестировании потенциальных вакцин против коронавируса во вторник тоже влияли на динамику рынков.

Акции Johnson & Johnson упали на 3,48 доллара (2,3%), до 148,36 доллара, после того, как компания приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за заболевания одного из участников. Это породило свежие домыслы относительно сроков массовой вакцинации.

В Европе Stoxx Europe 600 потерял 0,6%.

В Азии торги завершились с неоднородной динамикой. Shanghai Composite остался без изменений на фоне данных по экспорту. Экспорт Китая в сентябре вырос почти на 10%, и это свидетельствует о продолжении восстановления экономики. В Гонконге рынки были закрыты в связи с надвигающимся тропическим штормом "Нангка".

Международный валютный фонд опубликовал свежий прогноз по мировой экономике, улучшив оценки на 2020 год. В МВФ теперь ожидают, что спад мировой экономики будет менее суровым, чем прогнозировалось в июне.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com и Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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