МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Сейчас на фондовом рынке наблюдается всплеск новых счетов и приток клиентов. За год количество открытых счетов на Московской бирже выросло более чем в два раза. При выборе суммы для старта инвестиций в акции относиться к ней нужно таким образом, чтобы ее было не страшно потерять. Для каждого человека эта сумма индивидуальна. Начать инвестировать сегодня можно и с тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. Эксперт рассказал, какая недвижимость сейчас приносит доход

Однако рынок акций подразумевает не только по сути неограниченный доход, но и риск. Если начинающий инвестор готов принять риск рынка акций только на 5 тысяч рублей, значит, более крупные суммы вкладывать пока не нужно.

"Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала", — считает эксперт.

По мере получения опыта сумма вложений в акции может увеличиваться. Если сбережения консервативного инвестора составляют, например, 10 миллионов рублей, то именно в акции может быть вложено 2 миллиона рублей – часть портфеля, нацеленная на повышенный потенциальный доход. Но опять же — все зависит от инвестиционного профиля и опыта, добавляет он. Эксперт рассказал, какие валюты сейчас выгоднее доллара

При самостоятельном инвестировании в акции самым главным риском является ожидание, которое сам себе может создать инвестор. Как правило, на старте клиент может ожидать от акций повышенной доходности и совершенно не сопоставлять это с риском возможных потерь, говорит Ревенко.

При этом эксперт отмечает, что акции при первом опыте инвестирования совершенно точно не подходят клиентам, которые используют для инвестирования заемные средства. Также клиенту нужно четко понимать свой риск-профиль и ориентироваться в возможных потерях.