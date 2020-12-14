МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 19,23 копейки, составив 72,9272 рубля, свидетельствуют данные биржи.

"50-фунтовая банкнота Великобритании

Доллар усилил рост к фунту на рисках по Brexit

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,1195 рубля за доллар.