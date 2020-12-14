МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в ближайшем будущем планирует допустить к торгам акции еще примерно 60 иностранных компаний, сообщил председатель набсовета биржи Олег Вьюгин, выступая на церемонии начала торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) российского ритейлера "О'Кей".

Московская биржа в августе этого года начала торги акциями иностранных эмитентов. В настоящее время на площадке обращаются бумаги 55 крупнейших международных компаний.

"Пока в ближайших планах биржи порядка еще 60 компаний, которые будут допущены, но уже, видимо, в следующем году, поскольку этот год заканчивается. Мы допускаем компании наиболее ликвидные и популярные среди инвесторов в мире. Мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством", — отметил Вьюгин. Мосбиржа допустит к торгам акции 15 крупных иностранных компаний

"Московская биржа работает в интересах инвесторов и эмитентов. Мы открыты для всех российских эмитентов, которые хотят стать публичными и пользоваться всеми возможностями фондового рынка", — также сказал он.

"С другой стороны, мы должны обеспечивать для розничных и институциональных инвесторов диверсификацию вложений, чтобы они могли максимально поддерживать ценность своих вложений за счет того, что они не концентрируются на каких-то одних бумагах, а имеют возможность свои риски распределить по широкому кругу бумаг", — пояснил Вьюгин.