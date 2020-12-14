МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), лишь расписки АФК "Система" дешевеют, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,93%, до 6,19 доллара, "Новатэка" — на 1,22%, до 170,15 доллара, "Лукойла" — на 0,23%, до 74,31 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,8%, до 5,57 доллара, "Газпром нефти" — на 1,24%, до 22,52 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,47%, до 33,06 доллара, "Северстали" — на 1,68%, до 16,93 доллара, НЛМК — на 3,86%, до 28,79 доллара. Украину добьют. Турция ждет момента для захвата рынка страны

Расписки ВТБ дорожали на 1,14%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 1,42%, до 16,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,05%, до 31,23 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,25%, до 7,47 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,54%, до 17,55 доллара. Бумаги "Ленты" поднимались в стоимости на 2,83%, до 3,27 доллара.