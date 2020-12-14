МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно в плюсе на новостях об одобрении вакцины в США и возможном скором начале вакцинации в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,66%, до 3369,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2247,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,44%, до 26389,52 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,28%, до 2762,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,26%, до 6660,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 26732,44 пункта.

Основным источником оптимизма и роста на рынках в начала ноября стали новости, связанные с вакциной от коронавируса. В понедельник индексы Азии поддержали новости из США. Так, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вакцина от Pfizer была одобрена управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцинация в странах Евросоюза может начаться до окончания декабря. Биржи АТР преимущественно растут на ожиданиях по вакцине

Постепенная подготовка к вакцинации и ее начало в некоторых странах дают надежду на то, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может быть взят под контроль. Окончание пандемии позволит вернуть экономическую активность на уровень до кризиса. Аналитик RegentAtlantic Capital LLC, чьи слова приводит агентство Блумберг, отметил, что вакцина позволяет рынкам "заглянуть по ту сторону" пандемии.

В то же время давление на гонконгский индекс оказали корпоративные новости. В понедельник китайский регулятор оштрафовал технологические компании Alibaba Group, Tencent и China Literature в связи с тем, что они не сообщали о проводимых сделках. Акции компаний дешевели на 2,6%, 2,9% и 4,1% соответственно.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, объем промышленного производства в стране в октябре вырос на 4% в месячном выражении при ожидаемом росте на 3,8%. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 1%, что оказалось чуть ниже прогнозов.