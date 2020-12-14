МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в понедельник на позитивном внешнем фоне, при этом индекс Мосбиржи и обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов обновили уровни исторического максимума, следует из данных Московской биржи. Курс рубля снижается к евро в начале недели в рамках попытки коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.19 мск поднимался на 0,61% — до 3296,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1422,55 пункта.

Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке, что обусловило обновление индексом Мосбиржи исторических высот – он поднимался в понедельник до 3314,2 пункта, а вечером повышается на 0,6%, до 3296 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 88,75 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88%, до 50,41 доллара за баррель.

"Российский рынок продолжает штамповать максимумы. Старт вакцинации от COVID-19 в России и США – это первое реальное контрнаступление человечества против пандемии. Во всяком случае, неопределённость начинает рассеиваться и можно строить математические модели возвращения глобальной экономики к нормальному функционированию", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Избыток предложения на рынке нефти никуда не делся, но вот ожидания по стабильному восстановлению спроса стали более осознанными. Страхи по отрицательным ценам почти исчезли вместе с вероятностями бесконтрольного будущего коронавируса. Объёмы торгов на Московской бирже остаются высокими", — добавляет аналитик. Цены на нефть слегка усиливают темпы роста

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю (15,71%).

К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 0,4% до 284,87 рубля. В первой половине дня они обновили исторический максимум, поднявшись до 287,74 рубля.

"Наиболее яркий рост демонстрируют акции "Газпрома" (+1,96%). В Германии планируют предпринять реальные шаги по достройке газопровода "Северный поток 2" с помощью создания правительственной структуры, которая будет заниматься завершением проекта", — отмечает Кочетков.

В лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависма" (+4,94%).

"Старт вакцинации улучшает перспективы гражданской авиации, что приведёт к постепенному восстановлению спроса на новые самолёты, а значит и титановую продукцию компании", — также указывает аналитик.

В лидерах роста также акции "Северстали" (5,23%), ММК (4,97%), депозитарные расписки "Ленты" (4,9%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (3,83%), акции НЛМК (3,56%), обыкновенные акции "Татнефти" (3,46%), акции "Новатэка" (3,02%).

Московская биржа запустила торги глобальными депозитарными расписками (GDR) российского ритейлера "О'Кей". Ценные бумаги включены в первый котировальный список биржи с тикером OKEY. Торги на Московской бирже GDR "О'Кей" проходят в диапазоне 66,5-69 рублей за расписку. За день прошло 4803 сделки.

Также в лидерах снижения – акции Polymetal (-2,6%), Московской биржи (-2,84%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,79%), префы "Мечела" (-1,36%) и акции "Рраспадской" (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что до конца дня индекс Мосбиржи продолжит расти и закроется в пределах 3215-3310 пунктов.

Не исключено, что в случае покупок в США и при отсутствии серьезных негативных сигналов в отчете ОПЕК к завершению сессии российский рынок уйдет еще выше, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Российский рынок в полной мере участвует в покупке риска, реагируя на повышение предсказуемости восстановления глобальной экономики, отмечает Кочетков.