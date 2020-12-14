МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут на продолжающемся оптимизме относительно восстановления экономики страны на фоне начала вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,66%, до 30244,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 12485,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3689,63 пункта.

В понедельник американские фондовые индексы по-прежнему поддерживают новости, связанные с вакциной от коронавируса. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вакцина от Pfizer была одобрена управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Вакцинация от коронавируса начинается в понедельник в США, однако в некоторых штатах она может стартовать только во вторник. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

"Вакцина дает большую уверенность в показателях доходов на 2021 и 2022 годы, потому что вероятность локдаунов снижается", — цитирует газета Wall Street Journal портфельного менеджера Legal & General Investment Management Джастина Онуэквуси (Justin Onuekwusi).

Участники торгов также по-прежнему следят за ситуацией с пакетом помощи экономике США, переговоры по сумме которого ведутся с августа. Ранее американский министр финансов Стивен Мнучин предложил проект суммой в 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято.

В то же время конгресс США в пятницу одобрил временный бюджет, который, после подписания президентом страны, продлит финансирование правительства еще на неделю. Это также дает дополнительное время на переговоры о пакете стимулирования экономики в период пандемии.