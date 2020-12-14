МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером снижается на фоне увеличения спроса на рисковые активы, вызванного новостями о вакцине от коронавируса, индекс доллара опустился до минимальной отметки с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций уверенно растет на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2164 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2111 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 103,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,47%, до 90,55 пункта, достигнув минимальной отметки с апреля 2018 года.

Давление на американскую валюту оказывает общерыночный оптимизм, вызванный последними новостями о начинающейся вакцинации в США. Ранее вакцина от Pfizer была одобрена управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Вакцинация от коронавируса в стране начинается в понедельник.

Также инвесторы ожидают принятия решения по пакету финансовой поддержки экономики США в период пандемии. Переговоры ведутся с августа, и решение до сих пор не было принято. В то же время конгресс США в пятницу одобрил временный бюджет, который, после подписания президентом страны, продлит финансирование правительства еще на неделю. Доллар быстро сдает позиции

"Доллар начинает неделю снижением, поскольку аппетит к риску остается довольно сильным на фоне новостей о внедрении вакцины, сохраняющихся надеждах на пакет финансовой поддержки экономики США и некоторого оптимизма в отношении переговоров о Brexit", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков ING.