МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером продолжает снижаться, инвесторы следят за постепенным началом вакцинации от коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара снизился до минимума с 2018 года на росте аппетита к риску

По состоянию на 18.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,77%, или на 14,05 доллара, до 1829,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,42%, до 24,188 доллара за унцию.

Цены на золото по-прежнему остаются под воздействием новостей о вакцине от коронавируса. Так, в понедельник, после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в США началась вакцинация населения с использованием разработки компании Pfizer. Ранее вакцинация началась в Великобритании. Вакцинация от коронавируса в Германии и других странах ЕС начнется через несколько дней после лицензирования вакцины, которое может произойти до конца декабря, отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время аналитики отмечают, что стоимость драгметалла может вернуться к росту на фоне постепенного угасания "вакцинного" оптимизма. Кроме того, поддержку котировкам золота окажет принятие пакета помощи экономике США. Стимулирование экономики необходимо для преодоления кризиса, вызванного пандемией. Ранее американский министр финансов Стивен Мнучин предложил проект суммой в 916 миллиардов. Старт вакцинации в США улучшает настроение инвесторов

"Цена на золото может вырасти в 2021 году, когда вакцинный оптимизм утихнет и инвесторы вернутся к растущим инфляционным ожиданиям из-за значительного объема денежно-кредитного стимулирования, которое необходимо экономике США", — сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).