МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций незадолго до закрытия основных торгов понедельника начал корректироваться вниз на фиксации прибыли игроками и закрылся в минусе по основным индексам, негатива добавил доклад ОПЕК, следует из динамики торгов. Нефть дешевеет после публикации доклада ОПЕК

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,66% — до 3254,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1398,12 пункта. При этом в начале торгового дня индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3314,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск понедельника рос на 41 копейки — до 73,36 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 88,94 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,62% — до 49,66 доллара за баррель.

"На самом деле ситуация уже напряженная на нашем рынке, часть игроков захотели зафиксировать прибыль. Сегодня Сбербанк обновил свой максимум, сектор черной металлургии активно рос. В то же время мы сейчас пока можем говорить о коррекции, а не о тренде на снижение. Тренд мы можем увидеть после того, как индекс Мосбиржи опустится ниже 3200 пунктов", — прокомментировал РИА Новости Сергей Дроздов из инвесткомпании "Универ Капитал". Россия увеличила добычу нефти в ноябре

ОПЕК вечером в понедельник опубликовала доклад, в котором лишь незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год и ухудшила на 0,3 миллиона баррелей в сутки прогноз на 2021 год. Также организация сообщила о росте своей добычи в ноябре на 710 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, из которых 656 тысяч баррелей в сутки пришлось на Ливию.