МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

"Московская биржа

Российский рынок акций закрылся коррекционным снижением

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,54%, до 5,98 доллара, "Новатэка" — на 2,44%, до 164 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,51%, до 72,28 доллара, "Газпрома" — на 1,18%, до 5,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,1 доллара.

Расписки "Норникеля" снизились в стоимости на 1,46%, до 32,43 доллара, "Северстали" — выросли на 2,58%, до 17,08 доллара, НЛМК — увеличились на 3,25%, до 28,62 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,12%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,32%, до 15,66 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,94%, до 31,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 2,77%, до 7,36 доллара, "Магнита" — выросла на 0,46%, до 17,53 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 10,2%, до 3,51 доллара.