МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся коррекционным снижением

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,54%, до 5,98 доллара, "Новатэка" — на 2,44%, до 164 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,51%, до 72,28 доллара, "Газпрома" — на 1,18%, до 5,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,1 доллара.

Расписки "Норникеля" снизились в стоимости на 1,46%, до 32,43 доллара, "Северстали" — выросли на 2,58%, до 17,08 доллара, НЛМК — увеличились на 3,25%, до 28,62 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,12%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,32%, до 15,66 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,94%, до 31,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 2,77%, до 7,36 доллара, "Магнита" — выросла на 0,46%, до 17,53 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 10,2%, до 3,51 доллара.