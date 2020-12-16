МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance сообщила в среду о сбоях в работе своего сайта и мобильного приложения, следует из сообщения компании в Twitter. Сбои произошли одновременно с обновлением биткоином исторического максимума.

"Нам известно, что некоторые пользователи могут испытывать проблемы при попытке получить доступ к сайту или мобильному приложению. Наша команда над этим работает. Благодарим за терпение и приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении компании. Цена биткоина обновила исторический максимум

Гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао, в свою очередь, указал, что проблемы могут быть связаны с обновлением биткоином исторического максимума.

"Биткоин только что подскочил. Возникли проблемы с масштабами. Должны быть решены на данный момент. Недооцененный спрос", — написал он.

"То здесь, то там по-прежнему возникают некоторые проблемы с задержками. Работаем над этим, всеми руками. Биткоин растет на 5%, трафик увеличивается в 30 раз", — добавил глава Binance.

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером поднялась выше отметки в 20 042 доллара, достигнутой в декабре 2017 года. Таким образом криптовалюта обновила исторический максимум.

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