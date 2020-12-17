МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,4%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале дня снижается на 25 копеек, до 73,1 рубля, евро — на 3 копейки, до 89,35 рубля.