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https://1prime.ru/Financial_market/20201217/832604605.html
Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,4%
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,4%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале дня снижается на 25 копеек, до 73,1 рубля, евро — на 3 копейки, до 89,35 рубля. ПРАЙМ, 17.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,4%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале дня снижается на 25 копеек, до 73,1 рубля, евро — на 3 копейки, до 89,35 рубля.