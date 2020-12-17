МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов уверенно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль дорожает к доллару и практически стабилен к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга рос на 0,41% — до 3283,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15% — до 1416,17 пункта.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% — до 51,67 доллара за баррель.