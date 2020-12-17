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https://1prime.ru/Financial_market/20201217/832604843.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов
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Российский рынок акций на старте торгов уверенно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11... ПРАЙМ, 17.12.2020
мосбиржа, биржи, торги, новости, экономика, товарно-сырьевые рынки, рынки, валюта, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов уверенно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга рос на 0,41% — до 3283,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15% — до 1416,17 пункта.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% — до 51,67 доллара за баррель.