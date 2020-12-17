МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут, инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье на фоне начала вакцинации от коронавируса в мире и данных о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Дорогущая нефть поддержит российские акции и рубль

Нефть дорожает на 1% на статистике о запасах в США

Аналитик DBS Bank Сувро Саркар (Suvro Sarkar), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что, несмотря на положительное влияние вакцины и начала процесса вакцинации на нефтяной рынок, в 2021 году необходимо будет поддерживать "дисциплину поставок", сохраняя баланс спроса и предложения на рынке.

Рынки также продолжают реагировать на данные о снижении запасов нефти в США. Ранее в среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 3,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось выше прогнозов аналитиков, которые ожидали уменьшение показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Кроме того, поддержку котировкам нефти оказывает ослабление доллара. Курс доллара к основным мировым валютам снижается уже четвертый день подряд. В четверг показатель обновил минимум с апреля 2018 года. Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.