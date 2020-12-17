МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает опускаться в четверг днем, торгуясь у минимальных уровней с апреля 2018 года, инвесторы оценивают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая статистику по Штатам вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск курс евро к доллару рос до 1,2229 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2197 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,56%, до 89,94 пункта. Ранее в четверг он опускался до 89,88 пункта — это самый низкий уровень с 19 апреля 2018 года.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги очередной встречи Федрезерва, по итогам заседания регулятор решил оставить базовую ставку на текущем уровне 0-0,25%. ЦБ также прогнозирует сохранение показателя на этой отметке в 2020-2023 годах. Глава ФРС рассказал о неопределенности в американской экономике

Федрезерв также улучшил прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020-2021 годы. Американский регулятор заявил, что намерен продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. А глава ФРС Джером Пауэлл позже на пресс-конференции сообщил, что от конгресса может понадобиться дополнительное стимулирование экономики США.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, дефляция в регионе в ноябре, по окончательной оценке, составила 0,3% в годовом исчислении, как и ожидалось. В месячном выражении также была зафиксирована дефляция в 0,3%. Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 декабря, а также информация о количестве новых домов в Штатах за ноябрь.

Позднее в четверг рынки ожидают заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%.