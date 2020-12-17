МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Инвесткомпания Altus Capital представила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России неполный пакет документов о покупке 25% акций "Детского мира", поэтому служба признала его непредставленным, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Комплект документов был неполным, в связи с чем ФАС России признала его непредставленным", — сказали в ФАС. Как позже уточнили агентству в службе, Altus Capital может подать документы регулятору повторно, ограничений срока подачи также нет.

Altus Capital 30 ноября сообщила об оферте владельцам акций "Детского мира": инвесткомпания была готова приобрести до 220,961 миллиона акций (29,9% капитала) ритейлера по 160 рублей за бумагу. Цена подразумевала премию в 27,9% к стоимости акции на закрытие торгов 27 ноября на Московской бирже.

В прошлую пятницу инвесткомпания сообщила о новой процедуре акцепта заявок и расчетов, в связи с чем максимальная доля акций ритейлера, которые Altus готова приобрести, была снижена до 25%. При этом, указывала компания, цель может вернуться на прежний уровень в случае получения предварительного согласия ФАС о покупке бумаг.

За 25% "Детского мира" инвесткомпания заплатит 29,56 миллиарда рублей — ранее данные средства были перечислены на счета брокера и НРК-Р.О.С.Т. Altus Capital в среду сообщила, что приняла заявки на выкуп 25% акций "Детского мира", заявки от акционеров ритейлера в рамках оферты больше не принимаются.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". На конец сентября 2020 года ритейлер управлял 810 магазинами.