МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг растут на новостях о прогрессе в процессе переговоров о пакете стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 15.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,36%, до 30180,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 12726,25 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3711,12 пункта.

В четверг динамика фьючерсов американских индексов указывает на рост рынков США при открытии. Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы принятия пакета финансовой помощи экономике страны.

Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.

"Пакет стимулирования — ключевой фактор. Любая помощь экономике на данном этапе — это уже хорошо, особенно когда мы переживаем тяжелый год. Это немного ускорит восстановление экономики", — комментирует газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Мэри Никола (Mary Nicola).

Кроме того, рынки также ожидают макростатистику, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики считают, что число новостроек в США в ноябре не изменилось и осталось на отметке октября в 1,53 миллиона. Также будут известно число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 декабря, которое, согласно прогнозам, снизилось на 53 тысячи, до 800 тысяч заявок.