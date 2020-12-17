МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на заявлениях президента РФ в ходе пресс-конференции и позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,4%

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.13 мск рос на 0,82%, до 3296,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,68%, до 1423,59 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3318,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 36 копеек, до 72,99 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 89,43 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,72%, до 51,45 доллара за баррель.

"Отечественный рынок ориентировался на позитивный внешний фон. Рынки в очередной раз получили подтверждение тому, что политика ФРС будет оставаться агрессивно мягкой в течение длительного времени. Нефть поднялась выше 51 доллара за баррель Brent, а индекс доллара упал ниже 90 пунктов. Объем сделок на основной секции Московской биржи достиг 60 миллиардов рублей к середине дня… Самый сильный рост более 0,8% демонстрировали металлы и добыча, а также финансы", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" поднимались почти на 4,5% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2". В частности, он заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", и думает, что проект будет завершен. Он также указал, что "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам. Акции "Газпрома" обновили максимумы с февраля после заявлений Путина

В первой половине торгового дня до начала пресс-конференции президента РФ акции "Газпрома" прибавляли более 2% без новостей. Аналитики "Атона" связывали утренний рост акций "Газпрома" с позитивной динамикой цен на сырьевые товары, в частности ростом цен на нефть. Также аналитики отмечали, что "Газпром" компенсирует отставание от аналогов, которое демонстрировал ранее.

Бумаги Сбербанка в первой половине торгов находились недалеко от уровней исторического максимума: префы поднимались на 3,4% — до 252,3 рубля, обыкновенные акции – на 2,5%, до 285,16 рубля. Уровни исторических максимумов, соответственно, находятся на 253,81 рубля и 287,74 рубля.

"Сбербанк – флагман российского рынка, рост акций связан с общей позитивной конъюнктурой на финансовых рынках. Существенных корпоративных новостей на текущий момент не присутствует, с другой стороны, рост цен на нефть создает предпосылки к росту доходов российского бюджета, что, в свою очередь, снижает риски российских эмитентов", — отмечает Ярослав Кабаков из ИК "Финам".

В ходе пресс-конференции президент РФ отметил, что банковский сектор России весьма в удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в 1 триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы.

На вечерних торгах рост бумаг Сбербанка существенно замедлился: привилегированные акции растут на 1,27%, обыкновенные – на 0,16%.

Также в лидерах роста — акции золотодобытчиков: Petropavlovsk поднимается на 3,94%, Polymetal – на 4,06%, "Полюс" — на 4,14%. Рубль обновляет максимум к доллару с лета

В лидерах падения – акции "Русала" (-6,39%), "Юнипро" (-3,87%), "Эн+ Груп" (-3,58%), депозитарные расписки Qiwi (-2,53%), акции ЛСР (-2,41%), "Северстали" (-1,73%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,63%).

Расписки Qiwi в ходе торгов уже снижались на 4,62% — до 733,5 рубля на сообщении об иске юридической фирмы Rosen Law Firm.

Подача иска от имени инвесторов – распространенная практика в США при существенном снижении стоимости бумаг на бирже, заявил РИА Новости представитель группы Qiwi, комментируя сообщение об иске американской юридической компании. При этом достаточной информации для анализа иска и потенциальных потерь у Qiwi пока нет.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок продолжает рост на фоне глобальной слабости доллара и усиления аппетитов к риску, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Покупатели не хотят покидать рынок, но в то же время биржи так и не сняли краткосрочную перекупленность, поэтому коррекция лишь откладывается, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".