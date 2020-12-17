МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут, инвесторы с оптимизмом ожидают принятия стимулирующих экономику мер, свидетельствуют данные торгов. Биржи США закрылись в плюсе на фоне действий ФРС

По состоянию на 17.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,5%, до 30306,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 12739,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 3717,78 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг пакета стимулов для экономики США, которая серьезно страдает из-за распространения коронавируса. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.

Рынки также с оптимизмом отыгрывают итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, также прогнозирует ее сохранение на таком уровне в 2020-2023 годах. Кроме того, ФРС продолжит выкуп активов на сумму как минимум 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. ФРС ждет уверенного роста ВВП во второй половине 2020 года

"Мы в ожидании этих стимулов в течение нескольких месяцев, но у нас также есть Федеральная резервная система, покупающая активы на сумму почти полтора триллиона долларов в год. Они (ФРС — ред.) пообещали поддерживать нулевую процентную ставку в течение следующих трех лет, и это тоже источник оптимизма", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег JonesTrading Майк О'Рурк (Mike O'Rourke).

Инвесторы также оценивают макростатистику. Количество новых домов в США в ноябре выросло на 1,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,547 миллиона. Аналитики ожидали сохранения показателя на первоначальном значении октября в 1,53 миллиона. При этом показатель октября был пересмотрен в сторону понижения — до 1,528 миллиона новостроек.