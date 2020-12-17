МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,06%, или на 38,25 доллара, до 1897,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,57%, до 26,198 доллара за унцию. Эксперты видят признаки надувания "пузыря" на рынке золота

Стоимость золота растет уже третью торговую сессию подряд, ранее в ходе торгов четверга показатель достигал отметки 1900 долларов впервые с ноября. Росту котировок драгметалла способствует ослабление американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался в ходе торгов до минимума с апреля 2018 года.

Давление на доллар оказывают данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 885 тысяч заявок. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 53 тысячи.

Валютный стратег DailyFx Илья Спивак, чье мнение приводит агентство Рейтер, заметил, что золото по-прежнему реагирует на итоги заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор в среду ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых, спрогнозировав, что показатель останется на этом уровне в 2020-2023 годах. ФРС также планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

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