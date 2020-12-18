МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики, инвесторы реагируют на рекордную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,13% — до 3409,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2273,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% — до 26499,9 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 0,06%, до 2771,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшался на 1,07%, до 6684,6 пункта, японский Nikkei 225 — сокращался на 0,13%, до 26772,2 пункта.

В четверг американские фондовые индексы вновь достигли рекордных уровней. Так, свои рекорды обновили технологический NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500, в то же время промышленный Dow Jones Industrial Average закрылся выше 30 тысяч пунктов, вблизи рекордной отметки. Поддержали биржи США надежды на стимулирование экономики страны.

В пятницу Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Также японский регулятор принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее. Годовая дефляция в Японии в ноябре ожидаемо составила 0,9%

Ситуация вокруг коронавируса остается неопределенной. С одной стороны, число заражений в мире продолжает расти, рекордный суточный прирост был зафиксирован в США. В некоторых странах региона в последнее время были ужесточены карантинные ограничения.

Вместе с этим ситуация вокруг вакцины от коронавируса дает рынкам надежду на то, что новую волну пандемии коронавируса удастся сдержать, что позволит избежать масштабного локдауна.