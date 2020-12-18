События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 декабря
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|-0,7%
|-0,9% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|6:13
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|7,8%
|4,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|-3,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|5,8%
|2,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,2%
|-4,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий Германии (декабрь)
|91,5
|92,5
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь)
|90
|89
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь)
|90,7
|90
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|-40
|-34
|16:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (3кв2020)
|-170,5 млрд долл
|-189 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|1%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь)
|0,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|1,1%
|0,2%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|19:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|258
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|338
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-7,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|517,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|260,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-22,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-24,4 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-10,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|47,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-3,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|139,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по ключевой процентной ставке (декабрь)
|4,25%
|4,25%
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|10:14
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|-2,4%
|-3,1%
|10:13
|RUB
|Уровень безработицы (ноябрь)
|6,3%
|6,3%
|RUB
|Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 23.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|5,0 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2020) — див-д 2020
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 23.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2020) — див-д 2020
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 24.11.20, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 03.12.2020)
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|46 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Группа Черкизово — СД (вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки)
|RUB
|НОВАТЭК — СД (положение о дивидендной политике)
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832618751.html