МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) -0,7% -0,9% (факт)
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии    
6:13 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь) 7,8% 4,1%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,3% -3,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) 5,8% 2,8%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,2% -4,2%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий Германии (декабрь) 91,5 92,5
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь) 90 89
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь) 90,7 90
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -40 -34
16:30 USD США — Баланс счета текущих операций (3кв2020) -170,5 млрд долл -189 млрд долл
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) 1% 0,2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь) 0,8%  
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 1,1% 0,2%
17:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
18:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
19:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 258  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 338  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -7,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 517,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 260,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -22,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -24,4 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -10,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 47,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -3,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 139,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по ключевой процентной ставке (декабрь) 4,25% 4,25%
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
10:14 RUB Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) -2,4% -3,1%
10:13 RUB Уровень безработицы (ноябрь) 6,3% 6,3%
  RUB Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 23.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019 5,0 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2020) — див-д 2020
  RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 23.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2020) — див-д 2020
  RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 24.11.20, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)    
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 03.12.2020) 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019 46 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Группа Черкизово — СД (вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки)    
  RUB НОВАТЭК — СД (положение о дивидендной политике)    