МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы опускается по основным индексам на фоне снижения рынка нефти и мировых фондовых индексов. Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск терял 0,4%, до 3271 пункта, долларовый индекс РТС падал на 1%, до 1404 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар прибавляет 53 копейки, до 73,36 рубля, что обуславливает разницу в динамике индексов.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 51,23 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,1-1,1%.