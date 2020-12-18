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https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832619796.html
Российский рынок акций снижается в начале дня на внешнем негативе
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы опускается по основным индексам на фоне снижения рынка нефти и мировых фондовых индексов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы опускается по основным индексам на фоне снижения рынка нефти и мировых фондовых индексов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск терял 0,4%, до 3271 пункта, долларовый индекс РТС падал на 1%, до 1404 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар прибавляет 53 копейки, до 73,36 рубля, что обуславливает разницу в динамике индексов.
Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 51,23 доллара за баррель по марке Brent.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,1-1,1%.