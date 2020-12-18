МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают расписки "Ленты" и НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

По состоянию на 11.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,27%, до 6 долларов, "Новатэка" — на 0,73%, до 162,3 доллара, "Лукойла" — на 1,33%, до 69,94 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,93%, до 5,69 доллара, "Газпром нефти" — на 1,44%, до 22,23 доллара.

Расписки "Норникеля" опускались в стоимости на 1,06%, до 31,68 доллара, "Северстали" — на 0,58%, до 16,99 доллара, НЛМК — дорожали на 0,28%, до 29,04 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,84%, до 1 доллара, Сбербанка — на 1,71%, до 15,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,71%, до 33,08 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,64%, до 7,75 доллара, "Магнита" — на 0,17%, до 17,54 доллара. Стоимость бумаг "Ленты" поднималась на 1,49%, до 3,4 доллара.