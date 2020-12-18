МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в минусе после сообщений СМИ о намерении США добавить ряд китайских компаний в "черный список", свидетельствуют данные торгов. Китай перестал разбрасываться деньгами

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,29%, до 3394,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2262,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,67%, до 2498,6 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,06%, до 2772,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%, до 6675,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 26763,39 пункта.

В пятницу давление на рынки Азии оказали новости о возможном введении новых санкций США в отношении Китая. Так, агентство Рейтер сообщило, что Соединенные Штаты намерены добавить ряд китайских компаний, в том числе и ведущего производителя микросхем Китая SMIC, в торговый "черный список".

Кроме того, инвесторов продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом в мире. Несмотря на постепенное начало массовой вакцинации в мире, заболеваемость продолжает расти.

Аналитики отмечают, что, несмотря на оптимизм вокруг вакцины, существует некоторая определенность, связанная с длительностью ее эффекта. Так, главный экономист Asset Management One Козо Коиде (Kozo Koide) сказал агентству Рейтер, что рынки будут "разочарованы", если выяснится, что иммунитет, вырабатываемый при одной прививке, не продлится всю жизнь как, например, при прививке от кори.