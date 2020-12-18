МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в пятницу растут, поддерживаемые статистикой по Великобритании и Германии, а также ожиданиями начала вакцинации в регионе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном снижением на новостях о санкциях США

По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5% — до 6583,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5558,53 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 13726,7 пункта.

Европейские рынки по-прежнему реагируют с оптимизмом на новости о возможном начале вакцинации от коронавируса в регионе. Власти ФРГ рассчитывают, что смогут начать вакцинацию от коронавируса в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что кампания по вакцинации от COVID-19 может начаться в стране в последнюю неделю декабря. Вакцинация уже началась в Великобритании.

Британский индекс поддерживает статистика по розничным продажам в Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов. Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре в месячном выражении снизился на 3,8%, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 4,2%. Индекс делового климата в Германии в декабре вырос до 92,1 пункта

Инвесторы также отыгрывают данные исследовательского института IFO. Так, согласно информации, предоставленной институтом, индекс делового климата в Германии вырос в декабре до 92,1 пункта по сравнению с 90,9 пункта в ноябре. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 90 пунктов.

В то же время аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) отмечает, что неопределенность в переговорах о торговых отношениях Великобритании и ЕС "заставляет инвесторов нервничать". Ранее стороны объявили о продлении срока для принятия решения об условиях торговых отношений после Brexit.