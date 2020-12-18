МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу немного растут, инвесторы по-прежнему ожидают новостей о финансовой помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

По состоянию на 15.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 30211 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 12760 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3716,62 пункта.

Участники торгов по-прежнему следят за процессом принятия пакета помощи экономике США в период пандемии коронавируса. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Однако переговоры до сих пор ведутся, и окончательное решение не было принято.

Тем временем в четверг был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев обнаружения инфицированных новым коронавирусом в стране — более чем на 247 тысяч. Согласно информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 310 тысяч человек, у которых был обнаружен этот вирус.

Аналитики в связи с этим отмечают, что ограничительные меры, принимавшиеся и принимаемые властями в связи с вирусом, требуют скорейшего принятия решения о новом стимулировании экономики. Это подтверждается и тем, что ранее в четверг были опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране, и показатель вырос при ожидаемом снижении. Это указывает на замедление восстановления экономики Штатов.

"В экономике США наблюдается явное ухудшение. Рынок ожидает финансового стимулирования. Если о нем не будет договоренности, это станет большим разочарованием для рынков", — сказал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).