МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" решил увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщается на сайте компании.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, где была утверждена новая редакция положения о дивидендной политике.

"Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "Новатэка", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров", — говорится в сообщении.