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https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832625970.html
"Новатэк" увеличит минимальный целевой уровень дивидендов
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"Новатэк" решил увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщается на сайте компании. Соответствующее... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" решил увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщается на сайте компании.
Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, где была утверждена новая редакция положения о дивидендной политике.
"Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "Новатэка", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров", — говорится в сообщении.