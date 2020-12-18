МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россияне ждут, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет по отношению к рублю до 81,77 рубля. Евро — до 93,83 рубля, прогнозируют участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Эксперт рассказал, сколько продлится "бычий" тренд для биткоина

Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.

Итак, среди участников опроса за курсом американской валюты следит каждый четвертый опрошенный (25%), за курсом евро — каждый пятый (20%).

Мужчины следят активнее женщин — 29% и 20% у доллара и 22% 15% у евро соответственно.

Больше всего курс доллара интересует россиян, доход которых составляет 50-80 тысяч рублей в месяц, евро — с доходом свыше 80 тысяч рублей.

При этом, отмечает сервис, интерес россиян к курсу валют находится на минимальном за шесть лет уровне. Меньше долларом интересовались (24%) только в августе прошлого 2019 года. Пристальнее всего россияне следили за этой темой в декабре 2014 года 54%.