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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832627163.html
Россияне ждут роста курса доллара почти до 82 рублей
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Россияне ждут, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет по отношению к рублю до 81,77 рубля. Евро — до 93,83 рубля, прогнозируют участники опроса сервиса по... ПРАЙМ, 18.12.2020
курсы валют, россия, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россияне ждут, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет по отношению к рублю до 81,77 рубля. Евро — до 93,83 рубля, прогнозируют участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.
Итак, среди участников опроса за курсом американской валюты следит каждый четвертый опрошенный (25%), за курсом евро — каждый пятый (20%).
Мужчины следят активнее женщин — 29% и 20% у доллара и 22% 15% у евро соответственно.
Больше всего курс доллара интересует россиян, доход которых составляет 50-80 тысяч рублей в месяц, евро — с доходом свыше 80 тысяч рублей.
При этом, отмечает сервис, интерес россиян к курсу валют находится на минимальном за шесть лет уровне. Меньше долларом интересовались (24%) только в августе прошлого 2019 года. Пристальнее всего россияне следили за этой темой в декабре 2014 года 54%.