МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером продолжает расти к евро и остаётся в плюсе по отношению к иене — инвесторы и спекулянты воспользовались отсутствием окончательного решения о выделении так называемого "пакета помощи" экономике США для коррекции после заметного удешевления доллара последних дней, свидетельствуют данные торгов. Доллар сохраняет рост к мировым валютам в рамках коррекции

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,225 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2266 доллара, курс доллара к иене рос до 103,33 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,1 иены", индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 89,98 пункта.

В пятницу курс доллара растёт после того, как по итогам четырех предыдущих торговых сессий подряд индекс доллара потерял 1,3% и достиг минимальной отметки более чем за два года.

Основными факторами, оказывавшими давление на американскую валюту, которая ранее использовалась как актив-"убежище", стали новости о начале вакцинации от коронавируса в США, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе заседания регулятор заявил, что намерен продолжать выкуп активов, а его глава Джером Пауэлл указал на то, что от конгресса может понадобиться дополнительное стимулирование экономики страны. "Порча" доллара продолжается и продолжится

Аналитики MUFG также сказали агентству Рейтер, что итоги заседаний ряда других крупных мировых центробанков, объявленные на днях, означают продолжение мягкой монетарной политики, что укрепляет перспективы роста стоимости рисковых активов и негативно воздействует на доллар.

Но несмотря на артикулировавшуюся властями "необходимость" дополнительной финансовой поддержки экономики США решение о сумме пакета стимулирования до сих пор не было принято, что оказывает небольшую спекулятивную поддержку доллару в последний рабочий день недели. Ранее в декабре министр американских финансов Стивен Мнучин предложил сумму в 916 миллиардов долларов, ранее предлагалась меньшая сумма, в 908 миллиардов.